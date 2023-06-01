Belediyeler Birliği: Tüm çocukların sonsuz sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni ediyoruz

Belediyeler Birliği, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü en içten dileklerle kutlarken, tüm çocukların sonsuz sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni etti.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocukların refahını ilgilendiren konulara odaklanmak ve haklarına dikkat çekmek için bir fırsat olduğunu belirterek, bu amaçlar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) aldığı kararla kutlanan çok anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

“Çocuklar, geleceğin teminatı, umut ışığı ve en değerli varlıklarımızdır” diyen Özçınar, gülüşleri ve saf sevgileriyle hayata anlam katan çocukların eşit şartlarda bir yaşam sürebilmelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Özçınar, her çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim hakkının güvence altına alınması, sağlıklı bir çevrede büyüme imkanının sağlanması, özgürce düşünme ve ifade etme hakkının desteklenmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bunların sağlanması biz büyüklerin çabası ve yaratılan farkındalıkla olacaktır” dedi.

Özçınar şöyle devam etti:

“Göstereceğimiz çaba, çocuklarımız kendine güvenen, özgür ve korkusuzca, sevginin hakim olduğu bir dünyada, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır.

Toplumların yarınını oluşturan çocuklarımızın geleceği için, biz büyüklere düşen en önemli görev ise onların hakları için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir.”