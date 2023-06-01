  • BIST 4.992,29
  • Altın 1306.194
  • Dolar 20.7731
  • Euro 22.1736
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Belediyeler Birliği: Tüm çocukların sonsuz sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni ediyoruz

» »
Belediyeler Birliği, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü en içten dileklerle kutlarken, tüm çocukların sonsuz sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni etti.
Belediyeler Birliği: Tüm çocukların sonsuz sevgi ve barış içinde yaşayacakları bir dünya temenni ediyoruz

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocukların refahını ilgilendiren konulara odaklanmak ve haklarına dikkat çekmek için bir fırsat olduğunu belirterek, bu amaçlar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) aldığı kararla kutlanan çok anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

“Çocuklar, geleceğin teminatı, umut ışığı ve en değerli varlıklarımızdır” diyen Özçınar, gülüşleri ve saf sevgileriyle hayata anlam katan çocukların eşit şartlarda bir yaşam sürebilmelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Özçınar, her çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim hakkının güvence altına alınması, sağlıklı bir çevrede büyüme imkanının sağlanması, özgürce düşünme ve ifade etme hakkının desteklenmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bunların sağlanması biz büyüklerin çabası ve yaratılan farkındalıkla olacaktır” dedi.

Özçınar şöyle devam etti: 

“Göstereceğimiz çaba, çocuklarımız kendine güvenen, özgür ve korkusuzca, sevginin hakim olduğu bir dünyada, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır. 

Toplumların yarınını oluşturan çocuklarımızın geleceği için, biz büyüklere düşen en önemli görev ise onların hakları için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa ve Mağusa'da Kaza! İkisinin Sebebi Alkol01 Haziran 2023 Perşembe 09:19
  • KTOEÖS’ün grevi devam ediyor01 Haziran 2023 Perşembe 09:03
  • 5. Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi...31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:40
  • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Şirket ile KTOEÖS görüştü31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:35
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy Adaylık Başvurusunda Bulundu31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:19
  • 29 Ağustos'ta ülkeye giriş yasağı kaldırılan zanlı Mustafa Gargınsu yine suç işledi31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:13
  • Tatar: Milli siyaset açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi önemliydi31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:02
  • Tahsin Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın seçilmesiyle rahat bir nefes aldık31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:57
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:46
  • Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti