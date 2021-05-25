  • BIST 1.421
  • Altın 510,665
  • Dolar 8,4370
  • Euro 10,3337
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Belediyeler Birliği yarın Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek

» »
Yaklaşık 75 emekli belediye başkanını ilgilendiren karar doğrultusunda söz konusu belediye başkanları kamudan değil belediyeden ödenmesi ön görüyor.
Belediyeler Birliği yarın Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek

Belediyeler Birliği, İskele Belediyesi Kültür Evinde toplandı. Toplantının gündemini, Maliye Bakanlığı Müsteşarı tarafından belediyelere gönderilen karar ile değişti.

Yaklaşık 75 emekli belediye başkanını ilgilendiren karar doğrultusunda söz konusu belediye başkanları kamudan değil belediyeden ödenmesi ön görüyor.

Bu duruma karşı çıkan belediyeler birliği ilk olarak Çarşamba günü sorunun çözülmemesi durumunda ise daha geniş kapsamlı bir şekilde Cuma günü Başbakanlık önünde eyleme gitme kararı adlı. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Maliye bakanlığının bu tutumunun kendilerini üzüp sıkıntıya soktuğunu söyleyerek hali hazırda salgın nedeniyle belediyelerin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Emekli belediye başkanlarının aybaşı maaşlarını almakta sıkıntı yaşayacaklarını aktaran Özçınar, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

 

asdasdasdsa.jpeg Başkan Özçınar, ilk olarak Çarşamba günü belediye Başkanlarıyla birlikte Başbakanlık Binası önüne yürüyeceklerini ve söz konusu sorunun çözülmesini talep edeceklerini açıklayarak sorunun çözülmemesi halinde Cuma günü, sendika, belediye işçi ve araç gereçleriyle birlikte daha geniş kapsamlı bir eylem yapacaklarını duyurdu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de “gündemimizde belli maddeler vardı ancak Lefkoşa’dan İskele’ye doğru hareket ettiğimizde farklı bir gündemle karşılaştık” diyerek, kovid 19 salgını süresince merkezi hükümetlerin giremediği evlere girdiklerini yardım götürdüklerini anlattı. Merkezi hükümetin belediyeleri güçlendirmek yerine zayıflatmak için çeşitli formüller aradığını savunan Güngördü, 51- 95 sayılı belediyeler yasasında gereken düzenlemelerin yapılıp bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Güngördü, belediyeleri mali ve idari olarak desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, belediyelere kovid 19 desteğinin verilmesi ve belediyelerin hak ettikleri duruma getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Mağusa İlçesi: KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!25 Mayıs 2021 Salı 15:40
  • Karahan son yolculuğuna uğurlandı25 Mayıs 2021 Salı 15:38
  • Güneyde Seçime Doğru... 712 Kıbrıslı Türk'ün Oy Hakkı Olduğu İddiası25 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Rogers: Başbakan'ın ağzından yazılan bilgiler doğru değil!25 Mayıs 2021 Salı 14:54
  • Saner: ''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''25 Mayıs 2021 Salı 14:53
  • “Cumhurbaşkanı ve hükümet, toplumu yaralayan Adalı cinayetinin çözümü için adım atmalıdır”25 Mayıs 2021 Salı 14:36
  • Saner: Bu ülkeyi sanki sadece UBP yönetti!25 Mayıs 2021 Salı 14:30
  • Gürcafer: Tüm Kesimlerin Kutlu Adalı’ya Sahip Çıkması Lazım25 Mayıs 2021 Salı 14:25
  • Atilla Peker'e Kutlu Adalı soruşturması başlatıldı!25 Mayıs 2021 Salı 14:17
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor25 Mayıs 2021 Salı 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti