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Belediyeler Birliği’nde “Çapan giyme” töreni yapıldı

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K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, dost ve kardeş ülke Kazakistan’dan ülkemize gelen Almatı-Karasu Belediye Başkanı Ashat Utepov ile görüştü.
Belediyeler Birliği’nde “Çapan giyme” töreni yapıldı

Utepov bugün saat 11.30’da Özçınar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

K. T. Belediyeler Birliği’ndeki görüşmede, Özçınar ile birlikte K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ile Dışilişkiler Sorumlusu Merih Beydola da hazır bulundu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile geliştirilen ilişkilerin ileriye taşınmasınmasından çok mutlu olduğunu kaydeden Özçınar, Utepov’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ashat Utepov da Özçınar’a misafirperverliği için teşekkür ederek aradaki dostluğun artarak devam etmesini temenni etti.

Ziyaret sırasında, Çapan giyme töreni yapıldı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kazakistan’ın Milli Giysisi “Çapan” giydi.

Utepov ayrıca, K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş ile Dışilişkiler Sorumlusu Merih Beydola’ya Kazakistan’ın geleneksel şapkası “takya” hediye etti.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Almatı-Karasu Belediye Başkanı Ashat Utepov’a ipek kozasından yapılmış el işi tablo taktim etti.

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