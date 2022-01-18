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Belediyeler Birliği'nde, Hayat Pahalılığı ve Belediyelerin Bütçeleri Ele Alınacak

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, belediyelerde örgütlü sendikaların talepleri doğrultusunda hayat pahalığı ve bütçeler konusunu görüşmek için yürütme kurulunu toplantıya çağırdı.
Belediyeler Birliği'nde, Hayat Pahalılığı ve Belediyelerin Bütçeleri Ele Alınacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, belediyelerde örgütlü sendikaların talepleri doğrultusunda hayat pahalığı ve bütçeler konusunu görüşmek için yürütme kurulunu toplantıya çağırdı.


Toplantı yarın saat 12.00’de Girne Belediyesi’nde yapılacak.


Toplantıda alınacak karar doğrultusunda 20 Ocak Perşembe günü de tüm belediye başkanları ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı daha gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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