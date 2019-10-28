  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Belediyeler Birliği’nden 29 Ekim mesajı

» »
K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediyeler Birliği’nden 29 Ekim mesajı

Özçınar mesajında “Kıbrıs Türk Halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.


Mesajına “96. yılını heyecan ve gururla kutladığımız, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizlere büyük güç vermektedir” şeklinde devam eden Özçınar, şunları kaydetti: 


“Kıbrıs Türk Halkı, Ulu Önder Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı sayesinde güven içerisinde yaşamını sürdürmektedir.
Bu tarihi gün vesilesiyle, Ulu Önder Atɑtürk’ü, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrını, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rɑhmetle anarken, birlik ve beraberlik içinde nice güzel yarınlar dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 28 Ekim Pazartesi )28 Ekim 2019 Pazartesi 10:16
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00
  • Ledra Palace kapısı bölgesinde devrilen ağaç trafiği engelledi27 Ekim 2019 Pazar 21:07
  • Gemikonağı-Güzelyurt yolunda kaza! Yüz yüze çarpıştılar27 Ekim 2019 Pazar 21:07
  • Başbakan Tatar: "TC-KKTC bağlarının kopartılması için oyunlar oynanıyor"27 Ekim 2019 Pazar 19:21
  • Ercan'a inişlerde aksama27 Ekim 2019 Pazar 18:24
  • Harmancı'dan yağmur açıklaması27 Ekim 2019 Pazar 18:22
  • Meme Kanseri Duyarlılığında Koopbank Farkı27 Ekim 2019 Pazar 18:19
  • Dört Yıl Boyunca Tedavi Edilen “Astrid” İsimli Caretta Caretta Yeniden Denize Bırakıldı…27 Ekim 2019 Pazar 18:05
  • CTP: “Üçlü görüşmeden beklentimiz kalıcı sonuçlar doğurmasıdır”27 Ekim 2019 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti