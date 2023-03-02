  • BIST 5.302,53
  • Altın 1113.467
  • Dolar 18.8859
  • Euro 20.0142
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurulu yapıldı

» »
Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurulu yapıldı
Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

 

 

Toplantıda, Belediyeler Birliği’nin Türkiye Belediyeler Birliği ile yürüteceği ortak bir proje ile depremden etkilenen bölgelere katkı yapılması kararlaştırıldı.

 

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın başkanlığında yapılan Genel Kurul’da ilk olarak Belediyeler Birliği’nin 2022 yılı kesin hesapları ve 2023 yılı genel bütçesi ile Belediyeler Birliği Personel Tüzüğü oy birliği ile onaylandı. Tüzüğün, İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi için çalışma başlatıldı.

 

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası yapılacak yardımlar konusunun da ele alındığı toplantıda, izlenecek yol haritası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Kuruldu02 Mart 2023 Perşembe 16:20
  • “Deprem Sonrası Derinleşen Ekonomik Kriz ve Kırılgan Gruplara Etkileri” paneli düzenlenecek02 Mart 2023 Perşembe 16:08
  • Maliye Bakanlığı'nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor02 Mart 2023 Perşembe 15:46
  • Limasol Bankası Müşterisi Büyük İkramiye Kazandı02 Mart 2023 Perşembe 15:30
  • Yaşam evlerinin Türkiye’ye ilk teslimatı bugün yapılıyor02 Mart 2023 Perşembe 15:24
  • Sendikaların kadın bürolarından ortak etkinlikler…02 Mart 2023 Perşembe 15:17
  • CTP: Özçınar izleyeceği yolu bir an önce Güzelyurt halkı ile paylaşmalıdır02 Mart 2023 Perşembe 14:52
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Yaşanacak02 Mart 2023 Perşembe 13:34
  • Erhürman: Yurttaşın size güvenmesini nasıl beklersiniz?02 Mart 2023 Perşembe 13:27
  • İsias Otel davası çatı davadan ayrıldı02 Mart 2023 Perşembe 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti