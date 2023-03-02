Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 76’ncı Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda, Belediyeler Birliği’nin Türkiye Belediyeler Birliği ile yürüteceği ortak bir proje ile depremden etkilenen bölgelere katkı yapılması kararlaştırıldı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın başkanlığında yapılan Genel Kurul’da ilk olarak Belediyeler Birliği’nin 2022 yılı kesin hesapları ve 2023 yılı genel bütçesi ile Belediyeler Birliği Personel Tüzüğü oy birliği ile onaylandı. Tüzüğün, İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası yapılacak yardımlar konusunun da ele alındığı toplantıda, izlenecek yol haritası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.