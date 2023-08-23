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Belediyeler Boğaz piknik alanını temizledi.... Şenkul: Mesele temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır

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Belediyeler Boğaz piknik alanını temizledi.... Şenkul: Mesele temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır
Belediyeler Boğaz piknik alanını temizledi.... Şenkul: Mesele temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, pisliğiyle haberlere sürekli konu olan Boğaz Piknik alanından bir paylaşım yaptı.

Girne Belediyesi ile Dikmen Belediyesi bölgeyi temizledi. 

Şenkul’un sosyal medya paylaşımı şöyle: 
Yüksel Çelebi liderliğinde Girne Belediyesi ve Dikmen Belediyesi bir kez daha Boğaz Piknik alanını hem temizliyor hem de ağaç budama ile ot temizliği yapıyor.
Bizler Girne Ve Dikmen Belediyeleri olarak Boğaz Piknik alanını birlikte yönetmeye talibiz.
Girne Belediyesinin bu konuda geçmiş yıllarda yaptığı müracaatların merkezi idare tarafından onaylanmasını talep ediyoruz.
Yine söylüyoruz mesele Temizlemek değil, Temiz kalmasını sağlayacak yönetsel zemini yapmaktır.
İsteyenler yarın buraya temizliğe değil ama piknik yapmaya gelebilir.

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