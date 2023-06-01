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Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlandı

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Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlandı
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlandı

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Öneri, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova tarafından, Belediyeler (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdikten sonra Yasanın uygulanabilirliğinin sağlanması ve oluşabilecek yanlış yorumlamaların önüne geçilmesi için sunuldu.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, Önerinin Resmi Gazetede yayımlandığı 31 Mayıs tarihini izleyen yirmi gün içinde görüş ve önerilerini Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

 

Önerinin genel gerekçesinde, elektrik enerjisi tüketim bedelini faturalandıran kurum ve kuruluşlardan her konut ve iş yeri için alınacak hizmet resminin daha açık ifadelendirilmesi gereği duyulduğu belirtilirken; iş yeri bulundurma harçlarında, hizmet resminde, yat limanı konaklama resminde belediyeye ait kesimhane kullanım ücretlerinde ve yer işgal harçlarında değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Ayrıca genel gerekçede, vatandaşın korunması amacıyla, vergi, resim, harç ve ücretlerde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilgili mali yılda saptayacağı ilk asgari ücretin kriter konulması; panayır ve festival harcının günlük olarak alınacağının belirlemesi ve trafik suçlarında sabit para cezasının belirlenmesi amacıyla yasal düzenleme yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

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