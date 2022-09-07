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Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıları görüşüldü!

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Meclis komitesi belediyelerle ilgili tasarıları görüşmeyi bugün de sürdürdü
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıları görüşüldü!

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan ve birleştirerek görüştüğü Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarılarını görüşmeyi bugün de sürdürdü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanan komiteye davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Kıb-Tek, BES ve EL-SEN’den temsilciler katıldı. Katılımcılar, tasarılarla ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay da katıldı.

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