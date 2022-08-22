Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı

Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısının başladığı duyuruldu.
Meclis Genel Kurulu’ndan yapılan açıklamada, görüşme sonrasında açıklama yapılacak.
Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısının başladığı duyuruldu.
Meclis Genel Kurulu’ndan yapılan açıklamada, görüşme sonrasında açıklama yapılacak.
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