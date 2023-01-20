Belediyeler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve oy çokluğuyla kabul edilen “Belediyeler (Değişiklik) Yasası” bugün Resmi Gazete'te yayımlandı.
Resmi Gazete’de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 16 Ocak 2023 tarihli yirmi dördüncü birleşiminde oy çokluğuyla kabul olunan "Belediyeler (Değişiklik) Yasası" Anayasa'nın 94'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.