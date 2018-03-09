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”Belediyeler Hayvan Refahı Yasası’nın gereğini yerine getirmeli”

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”Belediyeler Hayvan Refahı Yasası’nın gereğini yerine getirmeli”
Güzelyurt’ta 3 köpeğin Zehirlenmesi…GÜKAD: ”Belediyeler Hayvan Refahı Yasası’nın gereğini yerine getirmeli”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) dün akşam saatlerinde Güzelyurt’ta İnci Park bölgesinde sokak köpeklenin zehirlenmesinin  Güzelyurt’ta infial yarattığını belirterek, Güzelyurt Belediyesi’ni Hayvan Refahı Yasası’nın  gereğini yerine getirmeye davet etti.

GÜKAD’dan yapılan yazılı açıklamada, olayın bir vatandaşın köpeklerin görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlamasıyla ortaya çıktığı belirtilerek, sabahın ilk saatlerinde köpeklerin cesetlerinin kaldırılmasının olayın organize  eylem olduğu yönünde şüphe uyandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, 'Hayvan Refah Yasası'nın 4'üncü kısmındaki 13'üncü ve 14'üncü maddelerinde, başıboş ve tehlike yaratan hayvanlar için alınması gereken önlemlerin gayet açık bir şekilde izah ediliyor olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı ileri sürüldü.

 Açıklamada, “GÜKAD olarak, bir kez daha Güzelyurt Belediyesi’ni Hayvan Refahı Yasası’nın gereğini yerine getirmeye davet ederken, Belediyenin sorumluluktan kaçarak, yasal görevini ihmal etmesinin bir suç olduğunun altınız çizmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Güzelyurt Belediyesinin bir an evvel Hayvan Refahı Yasası’ndaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.
 

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