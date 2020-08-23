Belediyeler kamp alanlarına su, ilaçlama ve temizlik hizmeti vermeli

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman),Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne su, ilaçlama ve temizlik hizmeti vermesi gerektiğini belirtti.

Belediyenin, bu hizmetleri verdikten sonra ücret talep hakkı doğacağına işaret eden Yüksek Yönetim Denetçisi, belediyenin hizmet vermeden ücret talep edemeyeceğini kaydetti.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) adına yapılan başvuruyla ilgili raporu yayımladı.

Raporda, Kamp-Der adına Kemal Çobanoğlu tarafından Yüksek Yönetim Denetçisi’ne yapılan başvuruda, “Kamp-Der’in kirasında bulunan Salamis Karavan Kamp Tesisinde 263 karavan bulunduğunu, burada kalan kişilerin su ihtiyaçlarını tankerlerle su getirtmek suretiyle giderdiklerini, özellikle yaz dönemlerinde Yeniboğaziçi Belediyesi’nin şikayet etmesi üzerine polisin söz konusu tankerleri durdurup ceza yazdığını ve/veya kamp alanına su taşımalarını engellediğini, bu hususa ilaveten Belediyenin görevleri arasında bulunan haşerelere karşı ilaçlama, çöplerin alınması gibi hizmetlerin söz konusu kamp alanına verilmediğini, buna rağmen kendilerine hizmet faturaları gönderildiğini, ayrıca Kamp-Der Başkanı Sayın Kasım Uluçaylı’nın, söz konusu Belediyeye birçok kez su ve benzeri hizmetlerin kendilerine verilmediğini yazılı olarak bildirmesine rağmen, herhangi bir cevap alamadıklarını iddia ettiği” kaydedildi.

İlgili yasalar çerçevesinde konuyu inceleyen ve rapor hazırlayan Yüksek Yönetim Denetçisi, Yeniboğaziçi Belediyesi nezdinde yapılan soruşturmada, Kamp-Der’in kirasında bulunan Salamis Kamping Alanı’nın içme suyu şebekeleri döşenmeyen bölge içerisinde olduğunu; bu bölgede yaşayan vatandaşlara su tankerleri ile su vermeye çalışıldığını; E-620-2003 numaralı Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini saptamasında bulundu.

Raporda ayrıca, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’na aykırı kaçak inşaatlar yapıldığının, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bu hususa bağlı olarak söz konusu alana tankerle su gitmesini zaman zaman engellediğinin, bu nedenle de söz konusu bölgede sadece larvasit ilaçlama ve farelere karşı önlemler alındığının, çöp toplama ve su dağıtımı hizmetlerinin verilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

“TANKERDEN SU ALABİLİRLER”

Belediyelerin yasa gereği görevlerine atıfta bulunulan raporda, “Sayın Belediye Başkanı’nın Belediyeler Yasası’nın 93’üncü maddesini gerekçe göstererek ve/veya söz konusu Salamis Kamp Tesisi’nde kaçak inşaatların olduğunu ileri sürerek mezkûr bölgeye tankerlerle su taşınmasına engel olması veya su götürmemesi Belediyeler Yasası’nın ilkelerine aykırıdır. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 93’üncü maddesi uyarınca Salamis Kamping Tesisi’nde kalan kişiler Belediye tarafından su taşıma izni verilen herhangi bir tankerden su satın alabilirler. Böyle bir uygulamaya hukuken herhangi bir engel yoktur” denildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Kamp-Der üyeleri tarafından izinsiz inşaatlar yapıldığını iddia etmesine rağmen, bu konuda yapması gerekeni yapmadığı veya bunu yapmaktan imtina ettiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu belediye, bu hususu, su vermemek ve diğer hizmetleri yerine getirmemek için bir neden olarak kullanarak uygun bir davranış sergilememiştir. Belediyeler Yasası’nın öngördüğü hizmetleri belde halkına sunmayarak yasaya aykırı davranmıştır.”

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Salamis Kamping Tesisi’ne hizmet götürdüğü takdirde söz konusu hizmetlere karşılık ücret talep edebilme hakkına sahip olacağı, belediyenin yapmadığı bir hizmet için ücret veya resim talep etme hakkı bulunmadığı belirtilen raporda, Belediye Başkanı Katif Demir’in daireye gönderdiği yazıda, kamp alanında kaça yapılar yapıldığını, proje dışına çıkıldığını, karavan yeri sayısının 223’ten 263’e çıkarıldığını, çöplerin Mormenekşe Sosyal Konutlar bölgesine döküldüğünü, Devletin malını kendi malları gibi kullanmaları nedeniyle Belediye Meclisi’nde bu konularla ilgili karar aldıklarını ve bu nedenle Kamp-Der’in ve/veya yetkililerinin yazılı dilekçe ve müracaatlarına cevap vermediklerini belirttiği ifade edildi.

Anayasa ve İyi İdare Yasası gereği dilekçelerin 30 gün içinde cevaplanması gerektiği hatırlatılan Yüksek Yönetim Denetçisi raporunda, Belediye Başkanı Demir’in Kamp-Der’le ilgili şikayetleri olmasının veya belediye meclisinin bazı kararlar almasının dilekçeye cevap verilmemesine hiçbir şekilde mazeret ve müdafaa teşkil etmediği belirtildi.

“Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yaptığı denetimler neticesinde Belediyeler Yasasına aykırı yapılaşma ve/veya uygulamalar tespit edilmiş ise bu yanlışlıkları ortadan kaldırmak veya gidermek Belediyenin görevleri arasında bulunmaktadır” denilen rapor şöyle devam etti:

“Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Kamp-Der yönetimine sırf talep ettiği fatura bedellerini ödettirebilmek için veya Kamp-Der’in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için, su tankerlerinin Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne girmesine engel olması hatalıdır veya bunu yapmaya yetkisi yoktur. Yeniboğaziçi Belediyesi bu bölgeye götürmesi gereken hizmeti götürmeyerek ve/veya bu şekilde davranarak kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş olur. Sayın Belediye Başkanı’nın, Kamp-Der üyelerini zorlamak yerine esneklik göstererek problemi karşılıklı diyalog ile çözmesi gerekmektedir. Bir yöneticinin kızma veya küsme hakkı yoktur. Bu nedenle Sayın Belediye Başkanı olumlu eleştirilere açık olmalı ve en erken zamanda karşı tarafla iletişime geçmelidir.

Sonuç olarak, Yeniboğaziçi Belediyesinin ivedi olarak Salamis Karavan Kamp Tesisine Belediyeler Yasası tahtında öngörülen su, haşerelere karşı ilaçlama ve çöp toplama gibi hizmetleri vermesi veya söz konusu alana temel hizmetleri götürmesi gerekmektedir. Söz konusu hizmetler götürüldükten veya verildikten sonra Belediyenin resim ve/veya ücret talep etme hakkı doğmaktadır. Yeniboğaziçi Belediyesi bunu yapmadan Salamis Karavan Kamp Alanı için yapmadığı veya vermediği hizmet için fatura gönderip resim veya ücret talep edemeyecektir ve/veya vermediği bir hizmet için ücret talep edebilme hakkına sahip değildir.”