  • BIST 114.738
  • Altın 173,423
  • Dolar 4,0453
  • Euro 4,9651
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Belediyeler LAÜ’de konuşuldu

»
Ahmet Benli LAÜ öğrencilerine konferans verdi
Belediyeler LAÜ’de konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi Bölümü tarafından “Çağdaş Belediyecilik ve KKTC Belediyeler Reformu”konulu konferans düzenlendi. Konferansa, KKTC Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye BaşkanıAhmet Benlikonuşmacı olarak katıldı.

Benli, çağdaş belediyeciliğin temellerinin, KKTC Anayasası’nda yerel yönetim ve Avrupa Konseyi yerel yönetimler özerklik şartı olduğunu belirterekKKTC Anayasası’nın 119. maddesinin yerel yönetimleri şekillendirdiğini söyledi. Benli,yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlendiğini ve yerel yönetim organlarının seçimleri 68. maddedeki ilkelere uygun olarak dört yılda bir yapıldığını ifade etti. 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin üç temel fonkiyonu olduğunu söyleyen Benli, bunların, goverment committee (hükümet komitesi), affair committee (ilişki komitesi), monitoring committee (izleme komitesi) olduğunu belirtti. “Avrupa Konseyi’nin yerel özerklik şartı bizim ülkemizdeki reformun temelini oluşturmalıdır” diyen Benli, reformun temel hedefinin verginin en hızlı şekilde hizmete dönüştürülmesi olduğunu söyledi.Benli, belediyeler reformunun temel zemininin demokratik ve şeffaf çalışma, halkın vergisini en etkin bir şekilde hizmete dönüştürecek kurumsal yapısının oluşturulması, sistemin daha şeffaf ve denetlenebilir yapıda olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Benli, KKTC belediye yapısını, Gönyeli Belediye örneğinden yola çıkarak detaylı bir şekilde anlattı.
Belediyeler reformu ile ilgili araştırmadan örnekler veren Benli, bazı belediyelerin birleştirilerek, 28 olan belediye sayısının 15’e indirilmesinin daha iyi hizmet için yararlı olacağına inanıyor musunuz sorusuna cevapların%49,2’sinin evet, %43,3’nün hayır,%7,5’nin  fikri olmadığını veya cevap vermeyi reddettiğini belirtti.

Benli, araştırmada yaşadığınız belediyenin en çok beğendiniz hizmeti nedir konusunda cevabın %33,1 ile çevre düzenlemesi olduğunu,yaşadığınız belediyenin en önemli sorunu sizce nedir konusunda ise cevabın %19,8 ile yol bakımı olduğunu ifade etti. “Belediyelerde büyümeyi yönetmek, doğru planlamak ve milli serveti heba etmemek önemlidir. Gönyeli en hızlı nüfus alan yerleşim yerlerinden biridir. Dolayısıyla büyümenin etkilerini yönetebilmemiz lazımdır” diyen Benli büyümenin bir yandan bütçeyi arttırdığını ve kabiliyetleri güçlendirdiğini bir yandan da sorumlulukları arttırdığını gile getirdi. Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Benli’ye LAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Oğuz ile Doç. Dr. Akın Cellatoğlu tarafındanplaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “1. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi” ile “Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu”05 Nisan 2018 Perşembe 19:21
  • Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor05 Nisan 2018 Perşembe 15:57
  • DAÜ’DE “1. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi” ile “Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu” gerçekleştirilecek05 Nisan 2018 Perşembe 11:36
  • Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine DAÜ’de uygulamali eğitim programı04 Nisan 2018 Çarşamba 18:17
  • Suyun Önemine “Digital Su Sergisi” ile Dikkat Çekildi…04 Nisan 2018 Çarşamba 18:16
  • YDÜ “Teknoloji Kullanımı Ve İnovatif Eğitimler” Sertifika Programı 9 Nisan’da Başlıyor04 Nisan 2018 Çarşamba 18:15
  • DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı fark yaratmaya devam ediyor04 Nisan 2018 Çarşamba 18:14
  • YDÜ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumunda Temsil Edildi…04 Nisan 2018 Çarşamba 18:13
  • KKTC’de elektrik üretimi, Bakan Özdil Nami’nin katılımıyla DAÜ’de tartışıldı04 Nisan 2018 Çarşamba 18:11
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetimi atandı .. İşte o isimler...04 Nisan 2018 Çarşamba 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti