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Belediyeler ortak mücadele yürütüyor

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bugün (21 Nisan) Koronavirüs (COVİD-19) mücadele kapsamında en önde yer alan belediyelerin sağlık birimi sorumluları ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Belediyeler ortak mücadele yürütüyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bugün (21 Nisan) Koronavirüs (COVİD-19) mücadele kapsamında en önde yer alan belediyelerin sağlık birimi sorumluları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, tedbirler doğrultusunda, mesafe kuralına uymak maksadıyla açık havada K. T. Belediyeler Birliği bahçesinde yapıldı.

Toplantıda, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, K. T. Belediyeler Birliği As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

Koronavirüsle mücadelede en aktif şekilde çalışan belediyelerin sağlık birimlerinin bugüne kadar yaptıkları, ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gibi çalışmaların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği konusu görüşüldü.

Sahada en aktif bir şekilde görev alan belediyelerin, sağlık birimi yetkilileri ile yapılan çalışmaların eş güdüm içerisine alınması ve iyi olan uygulamaların ortaklaştırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tüm belediyelere online olarak güncel bilgi akışı sağlayacak bir sistem oluşturulmasına karar verildi.

  1.  Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halk sağlığı için görevde olan personelin de sağlığının kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, bunun için de çalışma yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
  2. Belediyeler Birliği As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da toplantının farklı kentlerin ortak mücadelesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, oluşacak ekibin gerekirse online olarak rutin şekilde bir araya gelebileceğini söyledi. Harmancı ayrıca, mücadele ile ilgili tüm uygulamaların bir rehber niteliğinde gelecekte de kullanılmak üzere dokümana dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık birimi yetkilileri ile bir süre sonra yeniden bir toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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