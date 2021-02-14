  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

"Belediyeler sıkı denetim yapmalı"

» »
"Belediyeler sıkı denetim yapmalı"
"Belediyeler sıkı denetim yapmalı"

Kamu sağlığı açısından zorunlu olan önlemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve uymayanların cezalandırılması salgın ile mücadelenin ayrılmaz ve belki de en önemli parçasıdır.

KKTC Bakanlar Kurulu, 26 Ocak 2021 tarihinde aldığı bir karar ile belediye personelini denetimler konusunda yetkili kılmış ve bu denetimlerin daha etkili bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmıştır. Ne yazık ki, salgın önlemlerinin denetimi, bu karardan sonra bile yeterince yapılmamaktadır. Belediyeler, bu denetimi etkili bir şekilde yapamamakta; siyasi ve ailevi nedenlerin de bunda önemli bir etken olduğu gözlemlenmektedir.

Halkın ve işletmelerin kapalı olunan sürede ödedikleri bedelin boşa gitmemesi için salgın önlemlerine uyulup uyulmadığının ciddi bir şekilde denetlenmesi; belediyelerin bu denetlemeyi etkili bir şekilde yapması zorunludur.

Başta belediyeler olmak üzere kamu otoritesini salgın önlemlerinin uygulanmasını katı bir şekilde denetlemeye çağırıyoruz. Bu denetimlerin yapılmaması halinde halkın ve işletmelerin kapalı dönemde katlanmak zorunda kaldıkları fedakarlıkların boşa gideceğinden endişe duyduğumuzu ve “aç-kapa” yönetimi ile yola devam etmemiz halinde bütün moral ve ekonomik değerlerin yok olacağını halkımız ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankalar ve Sigorta Prim Ödemeleri ile ilgili ek kararlar alındı14 Şubat 2021 Pazar 19:28
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'dan başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 19:22
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı14 Şubat 2021 Pazar 19:20
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren'den başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 19:20
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli'den başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 19:19
  • Özersay'dan Başsağlığı mesajı14 Şubat 2021 Pazar 19:18
  • Sevgililer Günü’nde eşine Instagram’da beğendiği kadın fotoğraflarını hediye etti14 Şubat 2021 Pazar 19:08
  • Tolga Atakan:Ciddi bir “reset” gerekiyor14 Şubat 2021 Pazar 18:06
  • Tatar’dan Covid nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi için başsağlığı mesajı…14 Şubat 2021 Pazar 18:02
  • Gürcafer: Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı14 Şubat 2021 Pazar 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti