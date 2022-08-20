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Belediyeler Yasası Çarşamba günü Meclis’te

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Başbakan Ünal Üstel, Girne bölgesinde Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret ederek, halka biraraya geldi.
Belediyeler Yasası Çarşamba günü Meclis’te

Üstel’e ziyaretinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem GürçağAltuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Başbakan Üstel, ziyaretlerle, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve icraatları hakkında bilgi vermek istediğini söyledi.

Üstel, “Pandemi süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı gördük ve dövizde dalgalanmalar yaşandı. Tüm bunlar ekonomide daralma getirdi. Bu daralma sonucu halkın alım gücü azalmaya başladı. Tüm bunlar karşısında hükümetimiz ve ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zor günleri aşmak için sizleri rahatlatmak için yasalar yapıyoruz. Çarşamba gün Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdık. Biliyorsunuz belediyelerde birleşmeye gidiyoruz. Daha güçlü yapıya daha güçlü projelere imza atmak için bu çalışmayı yaptık.” dedi.

Belediyeleri birleştirme konusunun 2008 yılınca başladığına işaret eden Üstel, bu süreci CTP’nin başlattığını hatırlattı.

Üstel, “İlk yaptıkları icraat, bütün köyleri belediyelere bağladılar. UBP bazı köylerin bağlanmasında gösterdiği muhalefete rağmen dinlemediler ve siyasi karar vererek yapmışlardı. 2008’den bugüne kadar geldik. İktidardan gittiler, 2009 seçimlerinde UBP tek başına iktidara geldi o zaman da belediyelerin birleşmesi gündeme geldi. Her gelen hükümet çalışma yaptı ama UBP’nin gösterdiği cesareti gösteremediler. Biz o cesareti gösterdik, halkımız daha iyi hizmet alabilsin diye.”

Başbakan Üstel, “Muhalefet partilerin de olduğu ortak bir komisyon kuruldu, bu ortak komisyonda belediyeleri birleştirirken yol haritası nasıl olacak diye çalışma yaptık. Çalışma sonucu 17 kriter çıktı ve bu kriterlere göre 18 belediye eşit oldu. Biz dedik ki yerel seçimlere giderken bu konsesüsle gidelim. Ortak komisyonun görüşmeleri bittikten sonra bize muhalefet partisi, kırmızı çizgimiz var dedi. Biz dedik ki kırmızı çizginiz varsa bizim de var. Kriterler ne ise o kriterlerin oluşturduğu belediye sayısına biz varız dememize rağmen geri adım atmaya çalışıp konsesüsü bozdular” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, 24 Ağustos Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını ve belediyeler reformu yasasını meclisten geçireceklerini vurguladı.

“UBP belediyenizi kapattı” diye popülizm yapıldığını söyleyen Üstel, “Kimsenin belediyesini kapatmadık, çalışanların hakkına halel gelmeyecek, hakları daha çok iyileşecek. Bu yasayla birlikte belediyelerin gelirlerini artıracağız. Hem hükümetin bütçesinden hem de oluşturduğumuz havuz sistemiyle hepsi birer pay alacak ve daha güçlü belediyeler yaratacağız. Bunu halkımız için yapıyoruz. Biz bu cesur adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Dövize, pandemiye ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde zor günlerin atlatıldığını söyleyen Üstel, vatandaşa hayat pahalılığı, esnafa ise teşvik primi verdiklerini belirtti.

Üstel, “Belediye seçimleri bizim için ülkemiz için çok önemlidir. Bu seçimlerde aklı selim hareket etmek lazım. Doğru adaylarla gideceğiz ve doğru kararlar vereceksiniz. Girne ve diğer bölgeleri daha iyi noktaya getirmek için yerel idarelerimizle birlikte hükümetin uyum içinde çalışması lazım. Sizden istediğimiz bu yerel seçimlerde bizlere destek vermenizdir.”

Hükümetin yaptığı icraatlara da değinen Başbakan şöyle konuştu:

“Bizim hükümetimiz asgari ücretten vergi almayacak, bugüne kadar bu yapılmadı, bunu ilk kez UBP yaptı, bunu bakanlar kurulundan geçirdik ve ilan ettik. İnşaat sektörü neredeyse durmuş vaziyettedir. Dövizdeki dalgalanmadan dolayı müteahhitler ihalelere katılamıyorlardı. Biz tüzüğü değiştirdik ve müteahhitler girecekleri devlet ihalalerine, dövizdeki dalgalanma yüzde 13’ün üzerinde olursa bütün menfaatleri karşılanacaktır”

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