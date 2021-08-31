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Belediyelerde koronavirüs testi yapılmayacak

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Geçitkale Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi, bu akşam Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar doğrultusunda belediyelerde yapılan antijen ve PCR testlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Belediyelerde koronavirüs testi yapılmayacak

Geçitkale Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.

Belediyeler, bu akşam Bakanlar Kurulu tarafından belediyelerin sağlık birimlerinde yapılan antijen ve PCR testlerinin yarından itibaren durdurulması yönünde bir karar üretildiği belirtildi.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamanın devamında şunlar söylendi:

“Belediyemiz tarafından yapılan testler artık Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacaktır. Tüm bölge halkımıza önemle duyurulur.”

 

MEHMETÇİK'TE DE YOK

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanıldı: 

"Sevgili dostlar, belediyelerimizin aylardır hiçbir karşılık beklemeden, hatta mali külfet oluşturmasına rağmen inançla yürüttüğü PCR/antijen taramalarının sonlandırıldığını ve bu hizmetin yarından itibaren belediyelerin yapamayacağını az önce Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafımıza iletmiştir.

Büyük bir özveri ve mutlulukla yürüttüğümüz bu hizmeti bundan sonra veremeyecek olmamız beni derinden üzmekle birlikte derin bir endişeye sürüklemiştir. Umarım bu endişem  yersiz ve bu alınan son karar da diğerleri gibi ülkedeki var olan sıkıntılara bir yenisini daha ekleyecek bir karar olmaz.

Ben öncelikle özveri ile çalışan tüm personelime, bizlere destek olan tüm kesimlere ve halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgiyle kalın…"

 

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