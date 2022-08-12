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Belediyelerde örgütlü 3 sendika bugün toplanıyor

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Belediyelerde örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası yetkilileri bugün saat 14.00’de BES’te toplanacak.
Belediyelerde örgütlü 3 sendika bugün toplanıyor

Belediyelerde örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası yetkilileri bugün saat 14.00’de BES’te toplanacak.

Dev-İş Genel Sekreteri Ömer Naşit’ten alınan bilgiye göre, sendika yetkilileri, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edilmesinin ardından bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğini ele alacak.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün 11.00’de başlayan toplantısını bu sabah 04.30’da tamamlamıştı. Belediyelerde örgütlü sendikaların eylem yaparak, tepki gösterdiği “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylamıştı.

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