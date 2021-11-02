Belediyelerde yaşanan maaş krizi bu aylık aşıldı

Devlet katkı payının yatırılmamasından dolayı belediyeler maaşları zamanında ödeyemedi.
Belediye çalışanlarının örgütlü olduğu sendika Dev İş bugün mesai sonuna kadar süre tanımış, katkı payının yatmaması durumunda yarın belediyelerde örgütlü olan diğer sendikalarla birlikte eyleme gidileceğini açıklamıştı.
Devlet katkı payının bugün öğlen saatlerinde yatmasıyla belediyelerde yaşanan maaş krizi aşıldı. Maaşların bugün ve yarın ödenmesi bekleniyor.
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