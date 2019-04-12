Belediyelerden suya zam hazırlığı!

Belediyelerin kendi yönettikleri ve Su İşleri Dairesi’nden devraldıkları kuyulardan çıkan suyun ücreti bu ay itibariyle arttı…

LTB'nin yerel su kaynağı olmadığından LTB hariç, beş ilçenin belediye başkanı, bu artışın vatandaşa yansımasının “kaçınılmaz” olduğunu belirtti; net kararın gelecek hafta verileceğini açıkladı

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre İşletmesini belediyelerin yaptığı su kaynaklarından elde edilen suyun fiyatı 0.10 TL’den 1,10 TL’ye yükselirken, kullanım hakkı ve işletmesinin Su İşleri Dairesi’nde olan kaynaklardan elde edilen suyun ücreti için belediyeler 0.25 TL yerine, 1.80 TL ödeyecek.