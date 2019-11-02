Belediyelere ve Siyasi Partilere %24 artış

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, belediyelere ve siyasi partilere verilen katkı payının geçen yıla göre, yüzde 24 oranında artırıldığını açıkladı.

BRT’ye konuşan Amcaoğlu, 2020 yılı bütçesine ilişkin paylaştığı bilgilerde katkı paylarından da söz etti. Belediyelere yapılan mali katkının 416 milyon TL’den 517 milyon TL’ye çıkartıldığını ifade eden Amcaoğlu, siyasi partilerin katkı payının ise 14.5 milyon TL’den 17 milyon TL’ye yükseltildiğini belirtti. Amcaoğlu, belediyeler ve siyasal partilere verilen katkının geçen yıla oranla yüzde 24 artırıldığını kaydetti.

2020 yılı bütçesi içerisinde KKTC’ye hibeler ve krediler başlığı altında aktarılacak rakamın da 1 milyar 400 milyon TL olduğunu açıklayan Amcaoğlu, geçmiş hükümetin tasarladığı bütçe içerisinde koyduğu 1 milyar 270 milyon TL’lik Hibeler ve Krediler başlığıyla ilgili gerekenlerin yapılmadığını belirtti. Amcaoğlu, “Biz, TC yetkilileri görüştük. TC’nin geçen gün sunumu yapılan 2020 yılı bütçesi içerisinde KKTC’ye hibeler ve krediler başlığı altında aktarılacak olan rakamların 1 milyar 400 milyon TL olduğunu biliyoruz.

Bunların hibeler ve krediler başlığı altındaki dökümünü de yaptık” dedi. 2020 yılında KKTC’ye aktarılacak kaynaklarlarla ilgili Amcaoğlu, şu bilgileri verdi: “Alt yapı reel sektöre 310 milyon TL; savunmaya 650 milyon TL; hibeler başlığı altında toplam 960 milyon TL; faiz ve destek başlığı altında 240 milyon TL. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun gerçekleştireceği değerlendirmeden sonra ödenmesi gereken rakamlar için 100 milyon TL. Reformaları desteklemek amacıyla 100 milyon TL toplamda 440 milyon TL hibeler başlığı altında bütçe içerisinde yer almaktadır. 2019 yılında Taşınmaz Mal Komisyonu için 75 milyon TL bir öngörü var idi. Anlaşılmamış bir öngörüydü. Buna rağmen 45 milyon TL aktarıldı.

Bu yüzden bu konuda daha sıkı ve daha emin adımlar atıyoruz. TC yetkilileriyle görüşmelerimizi yaptıktan sonra bütçemizi Meclis’e getiriyoruz”.

“Bütçedeki yüzde 12’lik artı, ihtiyaçları oranında bakanlıklara aktarılacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 yılı bütçe yasa tasarısında rakamların çalışılmış, konuşulmuş ve anlaşılmış rakamlar olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, bu aşamada Türkiye ile imzalanacak üç yıllık ekonomik protokole de değindi. Bütçenin herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda olduğunu belirten Amcaoğlu, bütçenin, ülkenin gaileleriyle hayata geçirilecek en önemli argümanı olduğunu, bunların içine, doğru rakamlar revize edilemezse sürdürülebilir olmayacağını aktardı.

Amcaoğlu, 2020 bütçesindeki hedefin geçen yıldan teslim alınan bütçe açığının alt seviyelere çekilmesi olduğunu, 5 aylık süreçte attıkları adımlarla bütçe açığını azalttıklarını belirterek, hedeflerinin 2020’de bütçe açığını azaltmak 2021 yılında da denk bütçeyi oluşturmak olduğunu söyledi.

Ülkenin ihtiyaç ve beklentilerinin belli olduğunu ve meclisin hep birlikte adım atması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, bütçedeki yüzde 12’lik artının ihtiyaçları oranında bakanlıklara aktarılacağını belirtti. Amcaoğlu, ülkenin beklentilerinin ortada olduğunu; yapılması gerekenlere ise bütçedeki rakamların ışık tutacağını kaydederek, ihtiyaç duyulan alanlara aktarımların devam edeceğini söyledi. Bu yıl ilk kez bankalardan alınan kredilerin ödenmeye başladığını, bu çerçevede kaynak aktarımının da yapıldığını belirten Amcaoğlu, 2020 bütçesinde yargının tüm taleplerinin yer aldığını da açıkladı. Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hazır olduğunu ve kısa zamanda Bakanlar Kurulu gündemine getirileceğini ifade eden Amcaoğlu, bu sabah 19 belediyenin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili toplantı yaptıklarını kaydetti.

Limanların kamu özel ortaklığında mülkiyetin devlette kalacağı şekilde özelleştirileceğinin her zaman dile getirildiğini kaydeden Amcaoğlu, devletin denetleyicilik görevini yapmasının önemli olduğuna değindi. Personel giderleri ve cari harcamalar azaltıldı Bakan Amcaoğlu, bütçede yüzde 86’larda olan personel giderleri ve cari harcamalarla alakalı ödemeler dengesinin, 2020 bütçesinde yüzde 78’lere düşürüldüğünü söyledi.

Amcaoğlu, “Yani bunun dışında reel sektöre, alt yapılara aktaracağımız rakamlar ve TC’nin bizimle birlikte yapmayı gelenek haline getirdiği 3 yıllık protokollerle 2020 yılında bize aktaracağı rakamlar yani bizim yatırım başlığımız mahalli bütçe içerisinde 220 milyon TL, geçen yıl 180 milyon TL yatırım başlığı mevcuttu. Geçmiş hükümet döneminde yüzde 10’u tasarruf edilmişti ve bu en son yapılacak şeydi.

Bu yıl öngörümüz 220 Milyon TL’lik yatırım başlığı. Elbette ki hiç de beklenilen seviyede değil. Elbette bütçenin tartışıldığı noktalar da vardır. Bizim yaptığımız herşey fetva gibi en doğrusudur iddiasında değiliz”.

