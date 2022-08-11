Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşen Komite’nin toplantısı devam ediyor

Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşen Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısı devam ediyor.
TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, sabah saatlerinde UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi yasa tasarısını ele almaya başladı.
Akşam üstü verilen 1 saatlik aranın ardından 17.00 sıralarında yeniden başlayan komite toplantısının geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
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