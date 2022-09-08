"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası" Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanan karada, "Anayasa'nın 94'üncü maddesinin (l)'inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur" denildi.
"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası" Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan karada, "Anayasa'nın 94'üncü maddesinin (l)'inci fıkrası gereğince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur" denildi.
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