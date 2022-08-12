Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla komiteden geçerek kurula sevk edildi

Komite “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılması, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanması, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlanması hedefiyle hazırlanan tasarı ile bleediyelerin tüzel kişilikleri, isimleri ve sınırları yeniden düzenlendi.

Yasa tasarısı ayrıca; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları da kapsıyor.

Komite toplantısında, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoyda da katıldı.

Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ile BES ve DEV-İŞ Sendika Başkanları ise komite toplantısına görüş vermek üzere davet edildi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Yasemi Öztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Hakan Dinçyürek ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali,Şifa Çolakoğlu, Biray Hamzaoğulları, Teberrüken Uluçay,Salahi Şahiner, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Ongun Talat ve Ürün Solyalıda katılarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Bu arada belediyelerde örgütlü sendikaların dün gece Meclis önünde gerçekleştirdiği eyleme, bazı belediye başkanları ve muhalefet de destek verdii.

Eylem çerçevesinde iş araçları meclis önüne bırakıldı. Polis meclis önündeki yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, tasarı komitede onaylandıktan sonra yaptığı açıklamada eylemlerin devam edeceğini kaydetti.

Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk ettiği yasarı ile belediye syısının kaça düşürüldüğü ve hangi belediyelerin birleştirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.