  • BIST 111.109
  • Altın 273,813
  • Dolar 5,7813
  • Euro 6,4605
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Belediyelerin depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller sürüyor

» »
Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalamaya devam ettiği bildirildi.
Belediyelerin depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller sürüyor

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün de sırasıyla, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, Lapta, Dipkarpaz ve Serdarlı Belediyeleri ile protokoller imzalandı. 

Maliye Bakanlığında dün ayrı ayrı saatlerde gerçekleştirilen protokollere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Çoşkun ile Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım imza attı.

Protokoller, söz konusu belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasını içeriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: "Türkiye’siz Doğu Akdeniz'de denge sağlanamayacağını herkes biliyor"13 Aralık 2019 Cuma 13:35
  • Meclis açılmadı, muhalefet tepkili13 Aralık 2019 Cuma 13:22
  • En fazla yağış nereye düştü?13 Aralık 2019 Cuma 12:36
  • Küçükbaş hayvan üreticilerinin, 31 Aralık’a kadar hayvan varlıklarına ait güncel beyanda bulunması gerekiyor13 Aralık 2019 Cuma 11:41
  • Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandı13 Aralık 2019 Cuma 11:40
  • Başbakan Tatar'ın kızından İmar Planı'na tepki!13 Aralık 2019 Cuma 10:48
  • KKTC gazeteleri bugün ne yazdı (13 Aralık 2019)13 Aralık 2019 Cuma 10:45
  • HP Girne İlçe Başkanı Tokatlıoğlu: Halkın Partisi federasyona karşı değildir13 Aralık 2019 Cuma 10:24
  • Döviz güne nasıl başladı? (13 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)13 Aralık 2019 Cuma 10:15
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 13 Aralık Cuma 201913 Aralık 2019 Cuma 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti