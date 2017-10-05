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Belediyelerin gecikmiş sigorta borçlarına af gündemde

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Belediyelerin gecikmiş sigorta borçlarına af gündemde
Görüşmede, Belediyelerin birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ayrıca Vergi borçları masaya yatırıldı…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ahmet Benli başkanlığında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Bugün saat 12.00’de bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’da hazır bulundu.

Belediye Başkanları ile Maliye Bakanlığında gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıda, Belediyelerin birikmiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ayrıca Vergi borçlarının ödenebilmesi için gecikme zamları masaya yatırıldı.

Çeşitli görüşlerin masaya yatırıldığı toplantıya önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

Görüşmede, belediyelerin ekonomik sıkıntılarının yanı sıra, belediye gelirlerinin düzenlenmesi ile yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar üzerinde de görüş alış verişinde bulunuldu.

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