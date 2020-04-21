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Belediyelerin Sağlık Birimi Sorumlularıyla Toplantı Gerçekleştirildi

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Belediyelerin Sağlık Birimi Sorumlularıyla Toplantı Gerçekleştirildi
Belediyelerin Sağlık Birimi Sorumlularıyla Toplantı Gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin organizasyonuyla  COVİD-19 ‘la mücadele kapsamında belediyelerin sağlık birimi sorumluları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, mesafe kuralına uymak maksadıyla K. T. Belediyeler Birliği bahçesinde yapıldı.

Toplantıda, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.

Koronavirüsle mücadelede en aktif şekilde çalışan belediyelerin sağlık birimlerinin bugüne kadar yaptıkları, ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gibi çalışmaların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği konusu görüşüldü.

BELEDİYELERE ONLİNE GÜNCEL BİLGİ AKIŞI SAĞLAYACAK BİR SİSTEM OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Sahada en aktif bir şekilde görev alan belediyelerin, sağlık birimi yetkilileri ile yapılan çalışmaların eş güdüm içerisine alınması ve iyi olan uygulamaların ortaklaştırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda tüm belediyelere online olarak güncel bilgi akışı sağlayacak bir sistem oluşturulmasına karar verildi.

ÖZÇINAR: “PERSONELİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ”

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halk sağlığı için görevde olan personelin de sağlığının kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, bunun için de çalışma yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

HARMANCI: “UYGULAMALARIN BİR DOKÜMANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖNEMLİ”

K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da toplantının farklı kentlerin ortak mücadelesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, oluşacak ekibin gerekirse online olarak rutin şekilde bir araya gelebileceğini söyledi. Harmancı ayrıca, mücadele ile ilgili tüm uygulamaların bir rehber niteliğinde gelecekte de kullanılmak üzere dokümana dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık birimi yetkilileri ile bir süre sonra yeniden bir toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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