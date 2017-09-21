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Belediyenin açtığı Çukura düştü ayağını kırdı

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Belediyenin açtığı Çukura düştü ayağını kırdı
Lapta Belediyesinin açtığı ve aylarca kapatmadığı çukura düşen Ahmet Karşılı ayağını kırdı.

Lapta Belediyesinin açtığı ve aylarca kapatmadığı çukura düşen Ahmet Karşılı ayağını kırdı.  Karşıyaka’da Ceviz sokaktaki evinin önüne açılan çukurun aylarca kapatılmaması sonucu çukura düşen bir köpeği kurtarmaya çalışırken, çukur içerisine düşen Ahmet Karşılı ayağını kırdı.

Ahmet Karşılı, kırılan ayağı nedeniyle bir süre Akçiçek Hastanesinde tedavi gördü. Tedavisini müteakip hastaneden çıktıktan sonra belediye giden Ahmet Karşılı’nın ısrarı üzerine çukur kapatıldı.

Açılan çukur sonrasında patlak su boruları nedeniyle evlere uzun süre su tevziatı yapılamadığı öne sürüldü.

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