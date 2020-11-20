  • BIST 1.324
  • Altın 458,780
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Belediyenin aracının aküsünü çalanlar yakalandı...12 aracın aküsünü çalmışlar

» »
Ülkenin birçok yerinden akü çalan Sami Çelikten, Sebile Çelikten ile Sözal Kefil dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Belediyenin aracının aküsünü çalanlar yakalandı...12 aracın aküsünü çalmışlar

Ülkenin birçok yerinden akü çalan Sami Çelikten, Sebile Çelikten ile Sözal Kefil dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, Girne - Karşıyaka’da 15-16 Kasım tarihleri arasında, Lapta Belediyesi’ne ait arazi içerisinde park halinde bulunan Belediyeye ait araç üzerinde monteli olan 2 adet akü, kabloları kesildikten sonra çalındığını söyledi.

Polis, belediyeden yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan akülerin Haspolat’ta bir akücüde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu akü dükkanından yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ifade etti.

Tutuklanan zanlıların suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, ifadelerinde Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Alayköy’de toplam 12 adet akü çaldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların çaldığı 12 aküden 6 tanesinin bulunduğunu, geriye kalan kısmının ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zararı olan üreticilerin dikkatine!20 Kasım 2020 Cuma 20:15
  • Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı20 Kasım 2020 Cuma 19:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu yetkililerini kabul etti20 Kasım 2020 Cuma 19:28
  • Taçoy: “Arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacak”20 Kasım 2020 Cuma 19:26
  • 3 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildi20 Kasım 2020 Cuma 19:20
  • CTP Kadın Örgütü Özçınar’ı ziyaret etti20 Kasım 2020 Cuma 19:19
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan geçmiş olsun mesajı20 Kasım 2020 Cuma 19:18
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:13
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar20 Kasım 2020 Cuma 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti