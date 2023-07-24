Beleşe Deniz Kadar, Temiz Deniz Suyu da Hakkımız!: Denizi Kirleten İşletmelere En Ağır Cezalar Kesilmeli

Beleşe Deniz aktivistleri 23 Temmuz 2023 tarihinde eş zamanlı olarak; biri Çatalköy-Esentepe Belediyesi, biri Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, biri de Girne Belediyesi sınırları içerisinde olan üç plajda eylem yaptı.

Kendi yiyecek-içecekleriyle anayasal haklarını kullanarak kıyıya erişen aktivistler halka, bu haklarını sahiplenme çağrısında bulundu.

Girne'de Riviera'nın; Alsancak'ta Escape, Çatalköy'de ise Acapulco'nun bulunduğu kıyılara erişen aktivistler, Belediyelerin kendi sınırları dahilinde olan plaj işletmelerini denetleme görevi ve yetkisinin yasalar tahtında sabit olduğunu; hatta bununla ilgili Yüksek Mahkeme kararları bulunduğunu; Belediyelerin bu görevi kamu yararına yerine getirmeleri gerektiğini söylediler.

Herhangi bir ücret ödemeden kıyılara erişmenin öneminin yanında temiz ve hijyenik deniz suyu hakkına da değinen aktivistler; denizlerimizin, kıyıya erişimi engellemeye çalışan otel sermayesi tarafından; otellerinin kanalizasyon atıklarını gerekli işlemleri yapmadan boşaltması nedeniyle kirletildiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu son analiz sonuçlarında yüksek çıkan Entrekok ve E.koli değerlerinin sorumlusunun otel sermayesi olduğu ifade edildi.

Eş zamanlı yapılan eylemlerde; halk sağlığı konusuna da değinen aktivistler; hem belediyeleri hem de Sağlık ve Çevre bakanlıklarını göreve çağırarak; daha sık ve şeffaf tahlil yapmaya davet etti.

Denizleri kirleten, lağım sularını akıtan işletmeler, oteller ve benzerlerinin; çevre yasasına göre en ağır cezaları almalarının gerekliliği vurgulandı.