Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri Escape Beach Club'ta eylem yaptı (VİDEO)

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri, Escape Beach Club'ta bir ailenin girişine sorun çıkarıldığı ve çocukların sandviç yemesine izin verilmediği gerekçesiyle bugün eylem düzenledi.

‘Sandviçini al da gel’ sloganıyla düzenlenen eylemde, yurttaşların 100 metrelik kıyı şeridine girişinin hiçbir şekilde engellenemeyeceği vurgulandı, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara dikkat çekildi.

OLAY

9 Temmuz Cumartesi günü bir vatandaş, çocuklarıyla birlikte Escape Beach Club'a gittiğini, oraya girişte kendisine sorun çıkarıldığını, akabinde çocuklarının tesisin restoranından değil de yanında getirdiği sandviçleri yediği için sahilden çıkarıldığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.