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Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Mağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı Ziyaret Etti

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 Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Mağusa Belediyesi’nden kendi sınırları içerisinde yer alan plajlarda; kıyı sorunları, plajlara erişim ve plajlarda verilen hizmet ücretleri ile alakalı sorunlara ilişkin denetim görevini yerine getirmesi talebinde
Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Mağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı Ziyaret Etti

 Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Mağusa Belediyesi’nden kendi sınırları içerisinde yer alan plajlarda; kıyı sorunlarıplajlara erişim ve plajlarda verilen hizmet ücretleri ile alakalı sorunlara ilişkin denetim görevini yerine getirmesi talebinde bulundu. 

“Girne’nin Akıbetine Mağusa da Uğramasın Diye Belediye Derhal Müdahale Etmeli”
Samimi ve verimli bir havada geçen görüşmede; Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri, Girne’de uzun yıllardır adeta kangren haline gelen kıyıya erişimle ilgili sıkıntıların bir günde oluşmadığını Uluçay’a aktardır. Girne özelinde özel işletmelerin bu yasadışı uygulamalarına denetleyici konumundaki gelmiş geçmiş yerel yönetimlerin göz yumması ve/veya çanak tutması sonucunda artarak devam ettiği ve bu çarpık uygulamaların, yıllar içinde gittikçe yayılarak teamül haline geldiğini ifade edildi

Kıyıya erişimle ilgili hak gasplarının Mağusa’da yeni başlamış olduğunu belirten Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri, buna bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini, aksi halde Mağusa’yı da Girne’de yaşanan kötü sonuca benzer bir akıbetin beklediğini belirtti.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri; bu doğrultuda Mağusa Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve özel işletmelerin kullanımında bulunan plajların da 26/1993 sayılı Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası’nda emredildiği şekilde Belediye tarafından denetlenmesi talebinde bulundu. 

Anayasa Mahkemesi: Plajın şezlonglar ile doldurulması kıyı şeridinin halkın ulaşabileceği ve kullanabileceği bir konumda olmadığını göstermektedir, anayasaya göre kişilerin tüm plaj alanına erişebilmesi gerekir.

 

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri; özel işletmelerin konuşlandıkları kıyılarda bulunan kumsalı şezlong ve oturma grupları ile halka yer kalmayacak şekilde tamamen işgal ettiğini hatırlatarak, belediyelerin bu konuda da önlem alması gerektiğinin altını çizdi. Kıyı işgalleri konusunda Alsancak Belediyesi aleyhine verilen ve belediyelerin denetim görevine atıf yapan kararı da hatırlattı.

Söz konusu Yüksek Mahkeme kararı “Escape Plajı diye bilinen plajın şezlonglar ile doldurulduğunu ve kıyı şeridinin halkın ulaşabileceği ve kullanabileceği bir konumda olmadığını göstermektedir” ifadelerini içeriyor.

 

Uluçay: İhbar Hattını Devreye Sokacağız

Öte yandan Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri ALO 185 İhbar Hattı’nın kıyıya erişim ve plajlardaki hizmet ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda da devreye sokulmasını talep etti. Mağusa Belediye’sinin yapacağı duyurular ile bu uygulamanın en kısa sürede devreye sokulmasını öneren Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi aktivistlerine verilen yanıt olumlu oldu. 

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise halkın kıyılara erişiminin engellenmemesi konusunda hassasiyetleri olduğunu, yeni bir örnek yaşatmamak adına bu adımı derhal atmaları için duyuru yapacağını vesosyal medya birimine talimat vereceğini ifade etti.

Kentin tarihi yapısı ile birlikte denizinin son derece önemli olduğunun altını çizen Uluçay, halkın kıyılara erişim, plaj düzenlemeleri ve şezlong ve diğer hizmetler ile ilgili gereken takibi yapacaklarını ifade etti.

 Aktivistlerin, kıyılardaki şezlongların plajın tamamını kaplamayacak şekilde düzenlenmesi ve plaj girişlerine üzerinde belediye logosunun bulunduğu, kıyıya erişimle ilgili haklar konusunda uyarılar içeren tabela asılması taleplerine de olumlu yanıt veren Uluçay, verilen mücadeleyi olumlu bulduğunu, halkın kıyıya erişim hakkı konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı. 

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketinin 2009 yılından bu yana denize erişim için mücadele ettiğini, bu mücadeleyi sadece yaz aylarında değil yılın geriye kalan tüm mevsimlerinde de verdiğini söyleyen aktivistler, konunun takipçisi olacağını söyledi.  

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