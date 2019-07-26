  • BIST 101.984
  • Altın 259,195
  • Dolar 5,6759
  • Euro 6,3223
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Beleşe Deniz- Plajlar Halkındır Hareketi’nden eylem çağrısı

» »
"Bu pazar haksızlığı pazara çıkaralım; "Beleşe deniz" için Acapulco'da buluşalım!"
Beleşe Deniz- Plajlar Halkındır Hareketi’nden eylem çağrısı

Beleşe Deniz- Plajlar Halkındır Hareketi, halkı  28 Temmuz Pazar saat 16:00’da Acapulco önünde buluşarak  "Beleşe Deniz" hakkını savunmaya çağırdı.

Beleşe Deniz- Plajlar Halkındır Hareketi halkı "Beleşe Deniz" eylemine çağırdığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu pazar haksızlığı pazara çıkaralım; "Beleşe deniz" için Acapulco'da buluşalım!
Bu yıl sıcakların her zamankinden fazla kendini gösterdiği bir yaza merhaba dedik. Fakat bir ada ülkesinde yaşamanın avantajı olan dört bir yanımızın denizle çevrili olması bize bu yıl maalesef keyiften çok acı getirdi. 
Otellerin, gemilerin ve büyük işletmelerin atıklarından, düzensiz ve plansız kentleşmeden dolayı beleşe versen girilmeyecek duruma gelen Girne sahillerinde yine de "Beleşe Deniz" hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan fahiş ücretler istenmeye devam ediliyor. Denizlerdeki kirlilik oranı, kirli denizlerde bulunan ve Caretta kaplumbağalarının azalmasıyla da çoğalan deniz anası popülasyonunun kıyılarımızda artması ile kendini gösteriyor. Yani bizden aldıkları para yetmezmiş gibi denizlerimizi kirletmeye ve denizdeki doğal yaşamı katletmeye devam ediyorlar. 
Bu da yetmezmiş gibi deniz ile çevrelenmiş bir ülkede yaşarken insanların sahil güvenliği ile alakalı yeterli bilgiye sahip olmaması, plajlarda eğitimli cankurtaranların bulunmaması ve yerel yönetimler ile devletin vatandaşları bilgilendirmemesi ve güvenlik artırıcı önlemler almaması maalesef can kayıplarıyla sonuçlanıyor. 
Bunun yanı sıra, 10 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede mahkeme huzurunda kazanılmış haklarımız olmasına rağmen pek çok otel ve işletme "Beleşe Deniz" hakkımızı gaspetmeye, kanun tanımamaya ve kendi istediği gibi davranmaya devam ediyor. 
Tüm bunlara karşı sesimizi yükseltmek, deniz facialarında hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı anmak ve haklarımıza sahip çıkmak için 28 Temmuz Pazar saat 16:00’da Acapulco önünde buluşarak önce basın açıklamamızı yapıyor sonra da beleşe denize giriyoruz.
Tüm halkımızı davet eder;
basın emekçilerinin ilgisini rica eder;
polismizi de Anayasayı uygulamak ve Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası'nın gereğini yapmak üzere göreve çağırırız. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 26 Temmuz 2019 Cuma26 Temmuz 2019 Cuma 09:37
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'26 Temmuz 2019 Cuma 09:15
  • Başbakan Tatar:KKTC artık güçlü bir devlet26 Temmuz 2019 Cuma 08:25
  • Özersay:İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı26 Temmuz 2019 Cuma 08:06
  • PGM Duyurdu... Bu şahıs aranıyor26 Temmuz 2019 Cuma 00:11
  • İzinsiz ikametten 6 tutuklama daha25 Temmuz 2019 Perşembe 18:01
  • Piyasaya sahte para süren bir kişi tutuklandı25 Temmuz 2019 Perşembe 17:58
  • 1 aylık bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi25 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
  • Polis uyardı! Sahte paraya dikkat!25 Temmuz 2019 Perşembe 17:36
  • Özersay, Kapalı Maraş’ı Envanter Komisyonu üyeleriyle birlikte ziyaret etti25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti