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Belgeler tam 36 ülkede tanınıyor!

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Belgeler tam 36 ülkede tanınıyor!
DAÜ dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan (TSE) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından geçtiği denetimlerden tam not aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından akredite edilmek üzere geçtiği denetimlerden tam not aldı. Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler, 23 Şubat 2017 Perşembe günü, saat 14.30’da, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona erdi.  

Kapanış toplantısına, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz ve kalite birim temsilcileri katıldı.

“DAÜ’DE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ AYNEN DEVAM EDİYOR”
Kapanış toplantısında söz alan TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, denetimlerin yapıldığı üç günlük süre içerisinde DAÜ’ye göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür ederek, denetimler süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Denetimler sonucunda DAÜ’nün ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2014 sertifikalarının devamına karar verildiğini açıklayan Kızıltan, okulun kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin aynen devam ettiğini gözlemlediklerini vurguladı. Kızıltan konuşmasına “DAÜ’nün, önümüzdeki yıl daha da geniş bir kapsama sahip olacak ISO sertifikasyonları için yapacağımız tetkiklerden de geçeceğinden şüphem yoktur” şeklinde devam etti.

TSE Baş Denetçisi Okumuş ise sertifikasyon süreci ile ilgili olarak birim temsilcileri ile fikir alışverişi yaparken, DAÜ’nün başarılarının devamını dilediğini aktardı. Son olarak söz alan DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Kavaz da, ISO belgelerine sahip olmanın kalitenin tescillenmesi açısından son derece önem taşıdığına vurgu yaparak, TSE temsilcilerine denetimler süresince gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar için teşekkür etti. Kavaz, yenilenecek ISO standartlarına adapte olabilmek için daha da çok çalışacaklarını ve önümüzdeki yıl yapılacak denetimlerden de tüm birimlerle birlikte geçeceklerini bildirdi. 

BELGELER 36 ÜLKEDE TANINIYOR
TSE temsilcileri 21 – 24 Şubat 2017 haftası süresince birim temsilcileriyle gruplar halinde biraraya gelerek hazırlanan dökümantasyonların denetimlerini gerçekleştirdi. Grup toplantıları dışında saha gezilerine de çıkan TSE temsilcileri, her birimin yerinde işleyişini görme ve denetleme şansına da sahip oldu. Denetimler sonucunda TSE tarafından akredite edilen DAÜ birimlerinin sahip olduğu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi belgeleri, 36 ülkede tanınma özelliğini de taşıyor.

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