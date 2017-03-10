Belgesel için insan beyni yedi

CNN International'da 'Believer' isimli bir belgeselin sunuculuğunu yapan İran asıllı Reza Aslan, Hindistan'da çektiği bir bölümde Aghorilerin inançları gereği pişirilmiş insan beyni yedi.

Dünyadaki çeşitli inanç gruplarını araştıran ve onların geleneklerini programına taşıyan Reza Aslan, Aghoriler ile ilgili çektiği bölümle tartışma yarattı.

Daily Mail'in haberine göre; Hindistan'ın Varanasi şehrindeki çekimler sırasında zor anlar yaşayan Aslan'a önce insan kafatasından içki içirildi

Bunu yaptıktan sonra ise çekim ekibinin de cesaretlendirmesiyle pişirilmiş insan beyni parçasını yenmesi istendi...

Aslan bu isteği yerine getirirken oldukça zorlandı.

Ayrıca 44 yaşındaki sunucunun yüzü insan külleriyle boyandı.

Genellikle ölülerin yakıldıgı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghori'ler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.

Aghoriler inançları gereği, insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görüyorlar.

Haklarında pek fazla fotoğraf, bilgi ve kayıt bulunmayan Aghoriler ibadetlerini devam ettirseler de sayılarının zamanla çok azaldığı biliniyor. Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak gördükleri biliniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard, CNN'in 'rahatsız edici' yayınının Hinduların isminin lekelenmesine yol açtığını söyledi.