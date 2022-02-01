  • BIST 2.021,90
  • Altın 769.18863
  • Dolar 13.3758
  • Euro 15.0747
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Belgrad Belediye Meclisi "Mladic Ve Karadzic'in Duvar Resimlerini Kaldırma" Teklifini Reddetti

» »
Belgrad Belediye Meclisi "Mladic Ve Karadzic'in Duvar Resimlerini Kaldırma" Teklifini Reddetti
Belgrad Belediye Meclisi "Mladic Ve Karadzic'in Duvar Resimlerini Kaldırma" Teklifini Reddetti

Sırbistan'da Belgrad Belediye Meclisi, savaş suçluları "Ratko Mladic ve Radovan Karadzic'in duvar resimlerini" kaldırma teklifini gündemine almayı reddetti.


Belgrad şehri 2030 kalkınma planı ve hedeflerini belirlemek için bir araya gelen Belgrad Belediye Meclisi oturumunda, meclis temsilcilerinden Zoran Vuletic, "Ratko Mladic ve Radovan Karadzic'in duvar resimlerinin kaldırılmasının" gündem maddeleri arasına alınmasını teklif etti.
Teklifi Meclis'e sunan Vuletic "Savaş suçlularının resimleri Belgrad'ın imajını gölgelemektedir. Şehrin bu utançtan kurtulmak için son bir şansı bulunuyor" ifadesini kullandı.


Vuletic'i "Belgrad'a çamur atmakla" suçlayan Belediye Meclis Başkanı Nikola Nikodijevic ise "Bu konuyu bir sene önce değil de neden şimdi, seçim öncesi ortaya atıyorsunuz?" dedi.


Belgrad'daki duvar resimleri 23 Temmuz 2021'de Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun "Bonn Yetkilerine" dayanarak Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının inkarını suç sayan düzenlemeyi yasalaştırma kararı almasının ardından ortaya çıkmıştı.


"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledilmiş ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömülmüştü.


Sırp komutan Mladic, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilmişti.
Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan müebbet hapse mahkum olmuştu.


Savaş suçlusu Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in resimleri Belgrad sokaklarına çizildiğinden beri birçok kez saldırıya uğramıştı. Tüm tepkilere rağmen resimler yenilenip polis korumasına alınmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor01 Şubat 2022 Salı 12:19
  • Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor01 Şubat 2022 Salı 12:00
  • Almanya'da Yıllık Enflasyon Oranı Açıklandı01 Şubat 2022 Salı 01:30
  • Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti31 Ocak 2022 Pazartesi 21:32
  • Avrupa Birliği’ne Seyahatte Yeni Kurallar: Turkovac Ve Çin Aşısına İzin Yok31 Ocak 2022 Pazartesi 20:37
  • Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'yı alternatif enerji güzergahlarına yönlendiriyor31 Ocak 2022 Pazartesi 15:03
  • Şampiyon kayakçının feci ölümü: Cesedini babası buldu31 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
  • Almanya’da iki polis trafik kontrolü sırasında öldürüldü31 Ocak 2022 Pazartesi 13:45
  • İrlandalı balıkçılar sert çıktı, Rusya tatbikat yerini değiştirdi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:44
  • Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak31 Ocak 2022 Pazartesi 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti