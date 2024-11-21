Belgrad'dan ve Akhisar'dan İskele'ye Basketbol sezonu öncesi başarı mesajı var

Bir süre önce Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol alt yapılarından yurt dışına transfer olan oyuncular Denis Patapao ve Kemal Uğurak'tan sezon önce arkadaşlarına başarı mesajları geldi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü alt yapısından yetişen Denis Patapou Sırbistan'ın önemli Basketbol kulüplerinden Belgrad Ligi Şampiyonu da olan Dynamic Belgrad kulübüne transfer olmuştu. Diğer yandan yaz aylarında yine Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü alt yapısından yetişen Kemal Uğurak Akhisar'a gitmişti.

Oyuncular 2022-2023 Basketbol sezonunda U13 Liginde ve 2023-2024 Basketbol sezonunda hem U14 hem de U16 liglerinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü forması giydi.

Oyuncular sosyal medya üzerinden takım arkdaşlarına 2024-2025 Basketbol sezonu öncesi başarı mesajları gönderdiler.

Dzmitry Paliaschuk: Ufkumuzda Dünya var

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Alt Yapılardan Sorumlu Baş Antrönörü Dzmitriy Paliaschuk yaptığı açıklamada iki yıl gibi kısa bir sürede oyuncularının Avrupa'da tercih edilir olmasının çok önemli olduğunu kaydetti ve kulübün ufkunda dünya olduğunu İskele'deki akademilerden yurt dışına burslu kolej okumaya bununla birlikte Üniversitelere oyuncu göndermeye devam edeceklerini kaydetti.