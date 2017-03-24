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Belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

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Belirtiler varsa hemen hastaneye gidin
24 Mart Dünya Tüberküloz, daha çok bilinen adıyla Dünya Verem Günü'ydü. Verem, görülme sıklığı düşmesine rağmen hala dünyada en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, tüm dünyada 2015 yılında 10,4 milyon kişinin verem hastalığına yakalandı, bunların 1,8 milyonu hayatını kaybetti. Verem, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklardan biri olmaya devam ediyor. Bunun en önemli nedeni ise Asya ve Afrika'da tedavi imkanlarının yetersizliği. Ülkemizde ise durum umut verici. Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı uzman dr. Onur fevzi erer'in açıkladığı verilere göre, 2005 yılında hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2015 yılında bu sayı 12 bin 772'ye düştü. Erer, 2014 yılında tanı konulmuş hastaların yüzde 85,6'sının tedavisinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Tüberküloz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 

Tüberküloz hastalığı genellikle sessiz başlangıç gösterir, kronik bir tabloda seyreder. Tüberküloz hastalığının belirtileri, genel yakınmalar ve akciğere özgü yakınmalar olmak üzere iki grupta toplanabilir. Akciğer dışı diğer organ tutulumu varsa tutulan organa özgü bulgular görülür.

Genel yakınmalar; özellikle akşama doğru yükselen ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizliktir. Akciğere özgü yakınmalar ise iki-üç haftadan uzun süren öksürük, balgam çıkarma, değişken miktarlarda kan tükürme, göğüste ve sırtta ağrı, nefes darlığı ve ses kısıklığıdır.

Yakınmalar genellikle hafif başlar, yavaş ilerler. Hastalar bu yakınmaları başka nedenlere bağlayabilir ve doktora geç başvurabilir. Bu durum hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha fazla tahrip olmasına sebep olur. Bu arada hasta çevresine basil saçar ve daha çok kişinin infekte olmasına neden olur. Bu nedenle özellikle iki haftadan uzun süren öksürük ve diğer yakınmaları olan kişilerin en kısa zamanda sağlık merkezine başvurmaları çok önemlidir.

 

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