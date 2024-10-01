Bella Hadid bir kez daha söyledi: Özgür Filistin

Dünyada bazı önemli isimler bu soykırıma sessiz kalırken, bazıları ise İsrail’in yaptıklarına tepki gösteriyor.

İsrail, Gazze’de binlerce masumu öldürdü.

Dünyada bazı önemli isimler bu soykırıma sessiz kalırken, bazıları ise İsrail’in yaptıklarına tepki gösteriyor.

Bunlardan birisi de Bella Hadid.

Ünlü model, İsrail’e gösterdiği tepkiden dolayı ambargolara maruz kaldı ancak yine de pes etmedi.

ÖZGÜR FİLİSTİN

Bella Hadid, katıldığı bir etkinlik çıkışı bir kez daha Filistin’e destek verdi. Etkinlik çıkışı bağıran Hadid, “Özgür Filistin” sloganları attı.

Daha önce İsrail’e gösterdiği tepki nedeniyle eleştirilen ve bazı markalar tarafından işleri elinden alınan Bella, cesur tavrını sürdürüyor.