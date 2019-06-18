Bella Hadid, Instagram paylaşımı nedeniyle özür diledi

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Arap ülkelerine saygısızlık olarak nitelendirilen paylaşımı nedeniyle özür diledi.

Bella Hadid, pazar günü Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde havaalanında uçaklara doğru ayaklarını uzatmış bir şekilde görünüyordu. Ancak Hadid’in ayaklarını uzattığı doğrultuda, kuyruklarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bayrakları boyanan uçaklarının bulunmasına içerleyen bazı kullanıcılar, zorlama da olsa bu açıdan ünlü modelin ‘bayrakları tekmeler gibi göründüğü’ çıkarımında bulundu.

​Kullanıcılar Hadid’i bayrağa saygısızlıkla ve hakaretle suçlarken, ‘Bella Hadid ırkçıdır’ (#BellaHadidIsRacist) şeklindeki hashtag bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bunun ardından hem Twitter hem de Instagram hesabından bir açıklama yapan Bella Hadid, ‘hata’ dediği olay nedeniyle özür diledi.

Müslüman kimliğine vurgu yapan Hadid, şu ifadeleri kullandı, “Paylaşımlarımın ve sosyal platformlarımın herhangi birine nefret için kullanılmasını asla istemem, özellikle de kendi güzel ve güçlü mirasımdan olanlara karşı. Ailemin Müslüman ve Arap yönünü çok seviyorum ve önemsiyorum, aynı şekilde dünyanın her yanındaki erkek ve kız kardeşlerimin de. Onları suçladığımı düşünen herkesten, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden içten bir özür dilemek isterim.”