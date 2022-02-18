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Bella Hadid’den Başörtüsü Tepkisi

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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Yeni Zelanda'da 17 yaşındaki Hoda Al-Jamaa'nın okuduğu lisede başörtüsü yüzünden saldırıya uğramasına sessiz kalmadı. Hadid, yaptığı paylaşımda dünya üzerinde ayrımcılık yaşayan Müslüman kadınlara destek olduğunu açıkladı.
Bella Hadid’den Başörtüsü Tepkisi

Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Müslüman kadınlara uygulanan ayrımcılıkla ilgili farkındalık mesajlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

25 yaşındaki süper model, dün yaptığı paylaşımda, dünya çapında Müslüman kadınları etkileyen mücadelelere yer verdi. Hadid’in paylaşımlarından birinde, Yeni Zelanda’nın Otago kentinden 17 yaşındaki kız öğrenci Hoda Al-Jamaa’ya destek mesajları yer aldı. Okulda saldırıya uğrayan ve başörtüsü yırtılarak darp edilen Hoda Al-Jamaa, beyin sarsıntısı geçirmişti. Başörtüsü yüzünden maruz kaldığı bu korkunç saldırı sonrasında gündeme gelen Hoda Al-Jamaa’ya, Bella Hadid’den destek geldi.

Hadid, fotoğrafın altına “Bu beni sinirlendiriyor ve midemi bulandırıyor” diye yazdı.

‘MÜSLÜMAN OLMANIN TEHDİT OLMADIĞINI ÖĞRETİN’

Hadid, “Bu acil yargılama zihniyetini değiştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımıza, çocuklarımıza, anne babalarımıza, ailelerimize başörtüsü takmanın, Müslüman olmanın ya da genel olarak “beyaz” dışında herhangi bir şey olmanın tehdit olmadığını öğretin.” dedi.

Hadid, mesajında insanları “başörtüsünün nereden geldiğini ve dünya çapındaki Müslüman kadınlar için neden bu kadar önemli olduğunu hatırlamaya” çağırdı.

“Başörtüsü ve başörtüsünün farklı biçimleri modada kendini göstermeye başlasa da, Müslüman kadınların inançları nedeniyle düzenli olarak karşılaştıkları günlük mücadeleyi, istismarı ve ayrımcılığı hatırlayalım” dedi.

INSTAGRAM’DAN DESTEK MESAJI YAYIMLADI

Ünlü model, “Modanın sınırları aşması ve bazı şeyleri kabul edilebilir yaptığını biliyorum ama müslüman kadınlar için başörtüsünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim. Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları kendi gözlerimle gördüm. Birçok Müslüman kız kardeşlerimin diğer insanlardan farklı durumlarla yüz yüze kaldıklarını biliyorum. Bu kesinlikle düpedüz ırkçılık. Modada başörtülerini kullanmak doğru değil demek benim işim değil. Eğer modada başörtüsünü kabul ediyorsanız Müslümanların moda endüstrisinde yaşadıkları zorlukları unutmayalım. Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın, eğer bir şey görürseniz sesinizi de çıkartın.” ifadelerinde bulundu.

Bella Hadid, daha önce de Müslüman olmaktan gurur duyduğunu açıklamış ve Filistinli bir mültecinin kızı olmakla ilgili konuşmalarıyla gündem olmuştu.

Hadid’in paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü modele destek yağdı.

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