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SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Bellapais Çiçekli Bayır'da "susuzluk" isyanı!

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Bölgede vatandaşların bazılarının tankerle dahi su bulmakta zorlandığı öğrenilirken; Girne Belediyesi'nin bu konuda önceden bir uyarı yapmaması dikkat çekti.
Bellapais Çiçekli Bayır'da "susuzluk" isyanı!

Girne Bellapais/Çiçekli Bayır'da bir haftadan fazladır süren su sorunu bölge halkını isyan ettirdi...

Bölgede yaşanan söz konusu sıkıntı için belediye "su boru hattı tamiratını" gerekçe olarak sunurken; yaz sıcaklarının en şiddetli zamanlarında yaşanan su sorunun bugün son bulacağı vadedildi.

Tamiratın "dönüşümlü" yapılmaması ise belediyenin bu konuda organizasyon "beceriksizliğine" işaret ediyor.

Öte yandan bölgede vatandaşların bazılarının tankerle dahi su bulmakta zorlandığı öğrenilirken; belediyenin bu konuda önceden bir uyarı yapmaması da dikkati çekti.

Çiçekli Bayır'da hane halkı, yaklaşık 10 gündür su sorunu yaşıyor...

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