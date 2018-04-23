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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali

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FESTİVAL YARIN AKŞAM “ANİMA PİANO TRİO” KONSERİ İLE DEVAM EDİYOR
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali

14. Uluslararası Bellapais ilkbahar Müzik Festivali yarın “Anima Piano Trio Konseri” ile devam ediyor.

Kemanda Ayşe Karaoğlan, çelloda Jakub Otcenasek ve piyanoda Yuliya Staratsenkava’nın yer aldığı Anima Piano Trio’nın vereceği konserde Avro Part Mozart – Adagio, Rachmaninov Trio Elegiaque ve  Beethoven Trio No.7 Op.97  “Archduke” seslendirilecek. Konser 20.30’da başlayacak.

Festival çerçevesinde perşembe akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası, Cuma günü Polonyalı piyano virtüözü Marek Drewnowski, cumartesi akşamı “Expromte Trio” ve 2 Mayıs akşamı çellist Püren Eda Gözer ve piyanist Yuliya Starastsenkava sahne alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Fransız şef Chloé van Soeterstede yönetiminde ve  Berlin Filarmoni Orkestrası solisti Alman çellist Knut Weber’ in solist olarak yer alacağı konser 5 Mayıs akşamı yapılacak.

8 Mayıs akşamı ünlü bestekar Avni Anıl’ ın oğlu Flamenko gitar sanatçısı Ezgi Anıl, 10 Mayıs akşamı piyanist Gülseren Sadak sahne alacak.

Festival, 12 Mayıs’ta Ankara Devlet Operası sanatçıları Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’ ın sunacakları 3 Tenor Konseri’yle sona erecek.

Konsere biletler Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Market, Bellapai sGardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebilecek. Ayrıntılı bilgi 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından temin edinilebilir

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