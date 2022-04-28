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Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, bu akşam “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek

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17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunacağı “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek.
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, bu akşam “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunacağı “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda bugün saat 20.00′ de yer alacak “Yeşilçam Film Müzikleri” konserinde, Oskay Hoca yönetimindeki LBO, Cahit Kutrafalı ve Hüseyin Kırmızı’nın orkestra için düzenlemelerini yaptıkları sevilen Yeşilçam film müziklerinden örnekler sunacak.

 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 16 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

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