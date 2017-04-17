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Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam başlıyor

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Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam başlıyor
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam genç keman virtüözü Deniz Şensoy’un sunacağı keman resitali ile başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün himayesinde gerçekleştirilecek festival açılış konserinde 16 yaşındaki keman virtüözü Deniz Şensoy sunacağı resitalde; Bach Solo Keman için Sol Minor Sonat, Paganini 1. Keman Konçertosu, Paganini Solo Keman için 2. Kapris, Saint – Saens Etude en Forme de Valse, Shostakovich Dört Prelüd, Ysaye Solo Keman için 3. Sonat ve Reger 2. Prelüd eserlerini yorumlayacak. Deniz Şensoy’a resitalinde piyanist Ezgi Demirel eşlik edecek.

18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda,  Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilecek 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde 11 konser etkinliği yer alacak.

Tüm Konserler Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak. Konserlerin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilinecek.

13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali programı şöyle:

“18 Nisan “Festival Açılış Konseri” Deniz Şensoy Keman Resitali, 21 Nisan Prof. Zülfiye Seçkin ve Prof. Begüm Çelebioğlu Keman - Piyano Resitali, 25 Nisan PapaGeorgio String Quartet Konseri, 28 Nisan Ece Kaptanoğlu Piyano Resitali, 2 Mayıs Mehmet Sakarya Flüt Resitali, 4 Mayıs Ahmet Zeyin ve Atakan Sarı Şan - Piyano Resitali, 7 Mayıs Festival Özel Konseri “Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri” Lefkoşa Belediye Orkestrası, 9 Mayıs KKTC Trio Konseri, 10 Mayıs Gülseren Sadak Piyano Resitali, 12 Mayıs Cihan Ünal ve Önder Bali “ Sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri ve 13 Mayıs “Festival Kapanış Konseri“ KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri.”

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