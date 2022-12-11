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Bellapais Inner Wheel Kulübü, “1 Konser 1 Okul Bahçesi” Sloganıyla Konser Düzenledi

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Bellapais Inner Wheel Kulübü, “1 Konser 1 Okul Bahçesi” Sloganıyla Konser Düzenledi
Bellapais Inner Wheel Kulübü, “1 Konser 1 Okul Bahçesi” Sloganıyla Konser Düzenledi

Bellapais Inner Wheel Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında “1 Konser 1 Okul Bahçesi” sloganıyla Acapulco Otel’de Cem Kafkas konseri düzenlendi.

Konsere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve aynı zamanda Bellapais Inner Wheel Kurucu Başkanı olan eşi Sibel Tatar ile birlikte çok sayıda yardımsever katıldı.

Bellapais Inner Wheel Başkanı Ayşem Erişir ve Kurucu Başkanı Sibel Tatar‘ın konuşmasıyla başlayan konser, Cem Kafkas’ın Türk Sanat Müziği performansıyla devam etti. Müzik dinletisinin ardından ise organizasyona katkıda bulunanlara plaket taktimi yapıldı.

Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından “1 Konser 1 Okul Bahçesi” sloganıyla gerçekleşen konserden elde edilen gelir, Çağatay İlkokulu’nun bahçe ve oyun parkı düzenlemesinde kullanılacak.

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