  • BIST 2.411,70
  • Altın 905.539
  • Dolar 15.4512
  • Euro 16.0592
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Bellapais Kabristan Parkı Açıldı

» »
Bellapais Kabristan Parkı Açıldı
Bellapais Kabristan Parkı Açıldı

Girne Belediyesi, Beylerbeyi muhtarlığı katkılarıyla, Arkın Grup tarafından hayata geçirilen Bellapais Kabristan Parkı düzenlenen törenle açıldı. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Beylerbeyi köyünün doğusunda yer alan ve yıllardır atıl durumda olan mezarlık, Arkın Grup önderliğinde, Girne Belediyesi ve Beylerbeyi muhtarlığı işbirliğinde restore edildi. 
Bu çerçevede, 5 bin metrekarelik alana yayılan Bellapais Kabristan Parkı, Müslüman, Ortodoks, uluslararası vatandaşlar ve kimsesizler bölümlerinden oluşan, yaklaşık 300 mezar kapasitesiyle yeniden düzenlendi. 
Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan şapel restore edilirken, şapele ek olarak dinlenme odası, mezar çevrelerinde dinlenme yerleri, vatandaşların oturabileceği banklar, engellilerin de kullanımına uygun yürüyüş yolu, tuvaletler, abdest alma alanları, cenaze namazlarının da kılınacağı üzeri kapalı pergola ve peyzaj düzenlemesi de yapıldı. 

girne-bellapais-kabristan-parki-(8).jpg
Açılışta konuşan Arkın Grup Yönetim Kurulu başkanı Erbil Arkın, yıllar önce Kıbrıs’ın dört bir yanından gelerek Bellapais köyüne yerleşen insanların, aile büyüklerini defnedeceği bir mezarlık alanlarının bulunmadığını, projeyle bir ihtiyacın karşılandığını dile getirdi. 
Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Beylerbeyi Köyünde, bir kabristanlığın bulunmayışının eksiklik olduğunu söyleyerek, köyün bu ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayan Arkın Grup ve Girne Belediyesine teşekkür etti. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, projenin belediyeler, özel sektör, iş insanları ve bölge halkının işbirliğinde güzle işlere imza atılacağının göstergesi olduğunu belirterek, projenin hayat bulmasına emek koyan herkese teşekkür etti. 


Söz konusu kabristan alanında, Müslümanlar, Ortodokslar, uluslararası diğer dinlere mensup vatandaşlar ve kimsesizler için bölümler yer aldığını anımsatan Güngördü, bunun Akdeniz’de bir ada ülkesi olan ve tarih boyunca birçok medeniyet ve farklı kültüre ev sahipliği yapan  Kıbrıs’ta, hoşgörü, farklı kültürler dinler ve renklerin bir arada var olmaya devam edeceğinin mesajını verdiğini  ifade etti. 

girne-bellapais-kabristan-parki-(2).jpg
Konuşmaların ardından, Erbil Arkın’a Girne Belediyesi ve Beylerbeyi Muhtarlığı tarafından teşekkür plaketleri sunuldu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Sucuoğlu'na bir destek de UBP'li Girne Belediye Meclis üyelerinden05 Mayıs 2022 Perşembe 13:31
  • Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı05 Mayıs 2022 Perşembe 08:52
  • Alkollü Sürücü Yayalara Çarptı03 Mayıs 2022 Salı 11:35
  • Güngördü Pazar Esnafıyla Bayramlaştı27 Nisan 2022 Çarşamba 16:05
  • Dikkat 8 Saat Elektrik Kesintisi Var26 Nisan 2022 Salı 15:43
  • Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri 5. Gününde Dolu Dolu Bir Programla Devam Ediyor26 Nisan 2022 Salı 11:34
  • Kıbrıs İpek Koza Festivali 30 Nisan-1 Mayıs Tarihlerinde Yapılacak25 Nisan 2022 Pazartesi 17:03
  • Girne'de ev yangını çıktı, eşyalar yandı25 Nisan 2022 Pazartesi 14:58
  • Girne Üniversitesi 2022 KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 21 Mayıs’ta Yapılacak25 Nisan 2022 Pazartesi 11:52
  • Kaza Yaptığı Yerde Silahını Düşürüp Kaçtı24 Nisan 2022 Pazar 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti