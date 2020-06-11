Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Tetiana Ocheredko, Karantina Günlerinde Kıbrıs’ın Turistik, Tarihi ve Kültürel Miras Olarak Görülen Bellapais Manastırı, Salamis Antik Kent, Lefkoşa Sokakları, Girne Antik Liman ve Büyük Han’ı monotip baskı tekniği

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan kovid-19 salgınında alınan önlemler çerçevesinde uzun bir karantina süreci yaşandı. Resim, heykel, seramik ve baskı resim sanatçıları ise bu süreçte kovid-19 ile mücadeleye destek olabilmek adına Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ürettiler

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Tetiana Ocheredko, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Covid-19 karantina günlerinde Kıbrıs’ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerinden Bellapais Manastırı, Salamis Antik Kent, Lefkoşa Sokakları, Girne Antik Liman ve Büyük Han’ı monotip baskı tekniği ile resmetti

Bellapais Manastırı

Bellapais Manastırı, Kıbrıs’ın Girne ilçesinde yer alan ve Lüzinyan devrinde, 12. yüzyılda Roma döneminde inşa edilen temeller üzerine inşa edilmiş olup orta çağda yapılan eklentiler bütününde yapı gotik mimarinin doğudaki örneklerinden birisidir.

Salamis Antik Kent

Bronz Çağı’nda kurulmuş ve zamanında Kıbrıs’a başkentlik yapmış olan Salamis Antik Kenti’nin tarihi M.Ö. 11. yy’a a kadar uzanıyor.

Lefkoşa Sokaklarından bir kesit

Lefkoşa’nın tarihi meydanlarından Sarayönü’ne bakan tarihi sokaklarının kesiştiği 1950’li yıllarda inşa edilmiş binalardan birisi

Girne Antik Liman

Girne Kalesi’nin antik Limanı, Bizans idaresinde 7 yüzyılda inşa edilen Girne Kalesi’ni limanı olarak birçok devlet tarafından yıllarca kullanılmıştır. Tarihi liman Akdeniz ve Kıbrıs’ın en güzel noktalarından birisidir.

Büyük Han

1572 yılında Kıbrıs'ın ilk Osmanlı Valisi olan Muzaffer Paşa tarafından inşa ettirilen han, Kıbrıs'ın en büyük hanlarından birisidir. Birbirine benzeyen 68 dikdörtgen şeklinde odadan oluşan, ortasında küçük bir cami bulunan Büyük Han, Anadolu'da bulunan Osmanlı devri çarşı içi iş merkezleri yapısındadır.

Tetiana Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesidir. 2012 yılında, Kiev belediyesinden üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs kazandı. 2012 yılında şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılar için Kiev belediye başkanı tarafından burs kazandı. 2007 yılından itibaren bu yana 15'ten fazla ulusal ve 25'ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava ressamlığına katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna'da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15'ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh'un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüller’ine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen "Dünyanın Gravürleri" gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödülüne layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi'nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev kentinde “Repin's places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca "Farklı ve benzer" adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus'un Minsk kentinde "Bizim Dünya" adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde "Kiev’im" adlı gravür kişisel sergisini açtı. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin'de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD, Yunanistan ve Çin’in müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.