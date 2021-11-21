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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

BELLİ OLDU! İşte uzun Covid-19’un en belirgin yan etkisi...

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İngiltere'de yapılan bir araştırma corona virüsü hastalarının yaşadığı "Uzun Covid-19" rahatsızlığının boyutunu gözler önüne serdi.
BELLİ OLDU! İşte uzun Covid-19’un en belirgin yan etkisi...

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada 236 binden fazla Covid-19 hastasının verileri incelendi. Yapılan anket çalışmasında Covid-19 teşhisi konulduktan 6 ay sonra uykusuzluk sorunu yaşayanların oranının yüzde 5.4 olduğu duyuruldu.

Hastalık sürecini yoğun bakımda geçirenlerde ise bu oranın yüzde 7.5 olduğu kaydedildi. Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Maxime Taquet, “Bu oranın çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz zira bazıları bu sorunu aile hekimlerine açıklamıyor. Uzun Covid-19’un en büyük bileşenlerinden biri de uyku kaybı” dedi.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan uzmanlar “Uzun Covid-19″un semptomları arasında beyin sisi ve nefes darlığı olduğunu söylerken, uyku eksikliği ve uyuyamama sorunun ise göz ardı edildiğini aktardı.

 

Sözcü.

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